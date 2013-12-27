МИД призывает дипломатов воздержаться от некорректных оценок выборов в Украине

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, ведомство выражает удивление по поводу заявлений Представительства ЕС в Украине и Посольства США в Украине, которые диссонируют с предварительными выводами мониторинговых организаций. «Считаем некорректным выражение политических оценок избирательных процессов, которые формируют к ним необъективное, предвзятое отношение», - говорится в сообщении.

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В МИД напоминают, что в подтверждение своих международных обязательств украинской стороной для наблюдения за выборами были приглашены многочисленные международные наблюдатели, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, а также международных парламентских организаций, в частности Европарламента, Парламентских ассамблей ОБСЕ, НАТО, Совета Европы, СНГ, ГУАМ, ОЧЭС.

"С удовлетворением отмечаем, что предварительные выводы, обнародованные международными наблюдателями, общее количество которых составило 385 человек, подтверждают, что, несмотря на некоторые зафиксированные нарушения, в целом выборы состоялись с соблюдением обязательств в сфере демократических выборов, а их результаты отображают волеизъявление граждан", - отметили в МИД и добавили, что такие же оценки были подтверждены выводами крупнейших общественных организаций Украины, которые специализируются на наблюдении за выборами, в частности Комитета избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА, от каждой из которых на выборах работало свыше 700 наблюдателей.

В МИД считают "некорректным высказывание политических оценок избирательных процессов, которые заранее формируют к ним необъективное предвзято отношение".

Кроме того, отмечают в ведомстве, учитывая, что отмеченные комментарии содержат посылания на нарушение во время выборов и возможное искажение их результатов, украинская сторона просит предоставить конкретные факты в подтверждение этого для их дальнейшего рассмотрения.

"Выражаем также надежду, что международные партнеры Украины в будущем будут воздерживаться от подобных комментариев, которые имеют основания быть оценены как попытка повлиять на окончательные выводы экспертов БДИПЧ ОБСЕ и других международных миссий", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.