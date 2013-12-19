Наблюдатели от ОБСЕ не заметили особых проблем во время перевыборов

Руководитель наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джонатан Стоунстрит считает, что ситуация с проведением выборов народных депутатов в пяти округах по сравнению с прошлым годом значительно улучшилась.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, об этом Стоунстрит заявил на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Михаилом Охендовским.

Стоунстрит поблагодарил ЦИК за плодотворное сотрудничество и напомнил, что нынешняя группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ не была полноценной миссией наблюдения, которая могла бы предоставить комплексный отчет относительно повторных выборов народных депутатов.

«Окончательный отчет по результатам наших наблюдений будет подготовлен ориентировочно через два месяца. Но, несмотря на это, могу отметить, что на избирательных участках, которые мы имели возможность посетить, мои коллеги не заметили существенных проблем во время голосования. Конечно, можно вспомнить несколько случаев и задать по ним вопрос, однако, даже несмотря на некоторые процедурные отклонения, процесс голосования и подсчета голосов проходил достаточно организовано», – подчеркнул руководитель группы наблюдателей.

Он также поблагодарил ЦИК за то, что в протоколы о подсчете голосов избирателей фамилии кандидатов в народные депутаты были заранее внесены полиграфическим способом, что значительно ускорило и обеспечило точность работы членов участковых избирательных комиссий.

Стоунстрит привел примеры единичных недостатков, которые зафиксировали представители БДИПЧ ОБСЕ на избирательных участках, но подытожил: «Учитывая то, что мы увидели, обобщать такие случаи ни в коем случае нельзя. И, безусловно, ситуация с проведением выборов по сравнению с прошлым годом значительно улучшилась».

В свою очередь Охендовский отметил, что ЦИК в целом довольна тем, как прошло голосование и подсчет голосов на избирательных участках.

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“Вместе с тем, большую обеспокоенность комиссии вызвали сообщения в средствах массовой информации о том, что отдельные наблюдатели отмечали случаи подкупа избирателей до дня голосования. Такие действия по законодательству Украины являются преступлением. Расследование сообщений о соответствующих преступлениях относится к компетенции органов МВД Украины. И Центральная избирательная комиссия надеется, что расследование таких фактов будет быстрым и эффективным», - добавил Охендовский.

Он также информировал, что в комиссию официальных сообщений по этому поводу не поступало, но те сообщения в СМИ, с которыми имели возможность ознакомиться члены ЦИК, дают основания считать, что наблюдатели сообщали о соответствующих фактах в органы МВД.

“Безусловно, украинское общество имеет право знать, на самом ли деле имели место такие факты. И если так, то виновные обязательно должны быть наказаны”, – подчеркнул Охендовский.

В пресс-службе ЦИК напомнили, что на повторные выборы народных депутатов Украины 15 декабря 2013 года Комиссия зарегистрировала 7 официальных наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Всего было зарегистрировано 385 официальных наблюдателей от 11 стран и 10 международных организаций.

Справка УНИАН. После парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

15 декабря в этих пяти округах состоялись повторные выборы народных депутатов.

Голосование проходило на 649 избирательных участках.