МИД объяснил некоторым иностранцам, что украинцы сами разберутся у себя дома
МИД подчеркивает «особое значение самостоятельного решения украинцами проблемных вопросов внутриполитической жизни» - заявление.
Министерство иностранных дел Украины в связи с предложениями отдельных иностранных партнеров о посредничестве в урегулировании ситуации в Украине, в том числе с использованием соответствующих международных организаций, подчеркивает особое значение самостоятельного решения украинцами проблемных вопросов внутриполитической жизни.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.
«В течение последнего времени официальные факторы некоторых иностранных государств и международных институтов пытаются принимать непосредственное участие во внутриполитических процессах в Украине», - отмечается в заявлении.
МИД в своем заявлении призывает «всех наших иностранных партнеров оставаться объективными и беспристрастными наблюдателями, демонстрировать сдержанность в публичных оценках, руководствоваться основополагающими принципами международного права и уважать суверенное право народа Украины самостоятельно решать вопросы внутреннего развития».
«Украинское общество в духе преданности общеевропейским ценностям способно достичь необходимого компромисса. Президент Украины и представители всех заинтересованных сторон уже ведут поиск путей разрешениясложившейся ситуации, в частности в рамках общенационального круглого стола «Объединим Украину», - говорится также в заявлении.