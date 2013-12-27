Российские чиновники были против выделения Украине кредита – Азаров

Российские чиновники были против выделения Украине кредита в размере 15 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью ведущим украинским телеканалам.

«На недавней встрече с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным он сказал, что все наши, мои советники, имеются в виду министры, кроме председателя правительства, были против предоставления Украине кредита. Если бы я был на их месте, из финансовых соображений я бы тоже, наверное, был против», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что кредит под 5%, предоставленный на таких условиях, и так позволил быстро стабилизировать экономическую ситуацию и заложить хорошую основу на 2014 год.

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Азаров подчеркнул, что кредит позволил Украине обеспечить стабильность валютных резервов, Украина может позволить себе кредитовать свою экономику.

«Самое главное, что мы получили возможность кредитовать нашу экономику, снижать ставки по кредитам и активно реализовывать программы развития внутреннего рынка», - отметил премьер.