Большинство россиян не одобряют предоставленную Путиным помощь Украине

Более половины жителей России негативно относятся к решению властей о предоставлении Украине кредита и снижении цены на газ.

Об этом свидетельствуют данные опросов "Левада-Центра".

Решение снизить цену на газ для Украины не поддерживает 56% опрошенных, 30% относятся к нему положительно.

Решение предоставить Украине кредит в 15 миллиардов долларов не поддерживает 65% опрошенных россиян, и только 20% относятся к этому позитивно.

В то же время 62% граждан России положительно оценили решение снять торговые ограничения во взаимной торговле, 20% против этого, 19% затруднились ответить.

Опрос был проведен 20-24 декабря среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов России. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.