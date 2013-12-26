В Харькове завтра суд продолжит рассмотрение дела ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется в 10.00.

Председательствующий судья – Константин Садовский.

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Предыдущее заседание по делу ЕЭСУ 6 декабря продолжалось около 30 минут и затем был объявлен перерыв до 27 декабря из-за отсутствие на заседании подсудимой Тимошенко, которая проходит стационарное лечение в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове.

Защита экс-премьера на этом заседании в очередной раз хлопотала о закрытии дела ЕЭСУ, ссылаясь на то, что это дело уже было закрыто и законность этого решения подтверждал Верховный суд Украины.

В свою очередь судья Садовский оставил ходатайство без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствие подсудимой Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Юлии Тимошенко уголовное дело.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний». Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию «Единые энергетические системы Украины». Заседания Киевского районного суда Харькова по делу о нарушениях в деятельности корпорации переносятся с апреля 2012 года из-за отсутствия Тимошенко на заседаниях, поскольку она проходит стационарное лечение.