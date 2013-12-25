Азаров провел телемост с украинскими промышленниками

Экспорт большинства предприятий, которые приняли участие в телемосту, от 40% до 90% ориентирован на рынки стран СНГ. На встрече обсуждались вопросы создания стимулов для модернизации и повышения качества отечественной продукции, а также перспективы развития отраслевой кооперации с Российской Федерацией и странами - членами Таможенного союза.

Азаров отметил, что преодоление негативных тенденций в промышленном производстве, которые наблюдались в течение 2013 года, невозможно без возрождения и дальнейшей интенсификации сотрудничества с РФ и привлечения дополнительных кредитных средств на приемлемых для Украины условиях.

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Ограничение украинского экспорта со стороны РФ обусловило отрицательное сальдо в 7 млрд. долларов в двусторонней торговле за 9 месяцев 2013 года. Всего в течение этого года товарооборот с Россией упал на 20%, со странами - членами СНГ - на 10%, с ЕС - на 10%.

"Это основные наши партнеры, и поэтому, конечно, такое падение товарооборота, безусловно, создает крайне неблагоприятные условия для изменений в стране, модернизации экономики и инфраструктуры", - отметил Николай Азаров.

Премьер уверен, что достигнутые договоренности позволят украинской промышленности принять реалистичные производственные программы на следующий год, получить гарантии загрузки и сохранение рабочих мест. Оживление экономической деятельности также будет способствовать реализации системных программ модернизации промышленного производства и перехода на более современные и безопасные технологии. Украинские промышленники в свою очередь выразили поддержку действий правительства и президента.

Азаров также отметил, что планирует проводить такие встречи при участии других регионов. Напомним, итогом переговоров между Виктором Януковичем и его российским коллегой Владимиром Путиным 17 декабря в Москве, стало заключение ряда торговых соглашений и соглашений о развитии промышленной кооперации между двумя странами. Также был решен вопрос о снижении цены на газ.