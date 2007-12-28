Украинцы назвали событие года (опрос)

54,6% украинцев назвали главным событием 2007 года выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Вторым по значению событием года, по мнению опрошенных, стало назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины. За это высказались 10,1% респондентов.

Третьим в рейтинге событий 2007 года идет роспуск Верховной Рады V созыва – 3,8%.

Выборы председателя ВР и аварии на шахтах назвали событиями года по 1,4% опрошенных, увековечение памяти жертв Голодомора 1932-33 годов – 1%.

3,9% опрошенных считают, что ни одно из событий уходящего года не заслуживает особого внимания. Не смогли ответить на вопрос о важнейшем событии года 18,1% опрошенных.

Социологическое исследование проводилось с 20 по 26 декабря 2007 года. В целом были опрошены 2018 респондентов, старше 18 лет во всех регионах Украины. Вероятная погрешность выборки - 2,3%.