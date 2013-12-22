Евродепутат считает, что Европе стоит проверить деятельность бизнесменов, выступающих против Соглашения с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат Европарламента Михаэль Галер заявил на брифинге в Киеве в Штабе национального сопротивления.

“Есть одна очень интересная вещь — многие из тех людей, которые сейчас выступают против подписания Соглашения (об ассоциации) с ЕС, в действительности они ведут очень активный бизнес в самой Европе”, - заметил евродепутат.

Он добавил, что таких людей можно убедить вести себя по-другому “например, призвав соответствующие органы ЕС или государств-членов ЕС расследовать деятельность этих людей”, если для этого будут основания, предоставленные журналистами или правоохранительными органами об осуществлении ими незаконных сделок.

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Галер отметил, что когда дело дойдет “до их собственных активов, то это немного изменит их мнение”.

“Например, мы можем начать в Кипре, а затем перейти в Австрию, Германию, Великобританию, а еще к соседям ЕС – Швейцарию, и тогда это, по-видимому, произведет на них впечатление”, - сказал евродепутат.

Он подчеркнул, что сегодня месседж Европы для Украины остается прежним - “двери Европы открыты, но народ и его правительство должны решать, здесь в Украине, свое будущее”

“Мы - союз, который приглашает, предлагает что-то, в отличие от соседа на востоке, который имеет несколько другие методы”, - добавил Галер.

Он также отметил, что Европейский парламент не забывает о вопросе выборочного правосудия, особенно в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, которая “должна быть освобождена немедленно”.

В то же время он сомневается, что ее освободят, поскольку, по словам евродепутата, в этом не заинтересован Президент Украины Виктор Янукович, который «боится Юлию Тимошенко».

“Но мы ожидаем решения Европейского суда по правам человека, которое будет вскоре”, - добавил он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, также Галер выразил поддержку мирным протестующим на Майдане.

В свою очередь депутат парламента Португалии Дуарте Маркеш также заявил о поддержке евроинтеграционных устремлений украинцев.

"Парламент Португалии выразил поддержку украинцам на Майдане. Я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать нашу солидарность мирным протестующим и пожелать вам победы", - сказал он.