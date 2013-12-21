На призыв разобрать баррикады Евромайдана пришли 4 активиста (фото)

13:43, 21 декабря 2013
Политика
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"Спасать" центр Киева от баррикад пришли 4 человека

Активист Проценко, Евромайдан / Фото: Оксана Коваленко

На акцию по "очистке Киева от баррикад Евромайдана" по состоянию на 11:23 пришли четыре активиста, пишет Украинская правда.

Организатор акции Иван Проценко держит плакат "Долой беспредел Евромайдана".

Активист Проценко, Евромайдан / Фото: Оксана Коваленко

На месте встречи активистов находятся около 20 журналистов, также подошли активисты Евромайдана, которые пытаются убедить "уборщиков" в том, что Киев поддерживает Евромайдан.

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Как рассказал Проценко Украинской правде, сам он родом из Одессы, но уже три с половиной года живет в Киеве.

Пока акция проходит в виде словесной перепалки, организаторы ожидают прибытия большего количества сторонников.

Как известно, накануне Киевская горадминистрация получила заявку на проведения субботника, в ходе которого добровольцы будут разбирать баррикады в центре столицы.

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