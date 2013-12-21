На призыв разобрать баррикады Евромайдана пришли 4 активиста (фото)

На акцию по "очистке Киева от баррикад Евромайдана" по состоянию на 11:23 пришли четыре активиста, пишет Украинская правда.

Организатор акции Иван Проценко держит плакат "Долой беспредел Евромайдана".

На месте встречи активистов находятся около 20 журналистов, также подошли активисты Евромайдана, которые пытаются убедить "уборщиков" в том, что Киев поддерживает Евромайдан.

По теме: Митингующие призывают украинцев защитить баррикады Евромайдана

Как рассказал Проценко Украинской правде, сам он родом из Одессы, но уже три с половиной года живет в Киеве.

Пока акция проходит в виде словесной перепалки, организаторы ожидают прибытия большего количества сторонников.

Как известно, накануне Киевская горадминистрация получила заявку на проведения субботника, в ходе которого добровольцы будут разбирать баррикады в центре столицы.