Кризис в Украине не должен негативно повлиять на отношения между ЕС и Россией - Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кэтрин Эштон заявила журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов ЕС.

"Я не думаю, что кризис в Украине должен негативно повлиять на наши отношения с Россией. Однако, это значит, что мы должны серьезно взглянуть на тот способ, которым страны принимают свои решения и имеют право на принятие своих решений", - сказала Эштон.

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Министры иностранных дел ЕС сегодня проведут рабочий обед с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, который на прошлой неделе заявил, что среди поднимаемых на встрече тем будет также ситуация в Украине.

ЕС выступает против экономического давления со стороны России на Украину, а Россия считает, что некоторые заявления и шаги со стороны ЕС относительно Украины являются вмешательством в ее внутренние дела.