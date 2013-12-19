Главное за день: обзор топ-новостей

Янукович дал интервью журналистам

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович даст интервью украинским журналистам.

В ходе разговора Виктор Янукович объяснил, как ему удалось достичь договоренности с Россией о снижении цены на газ.

Президент заверил, что Киев продолжает переговоры с ЕС о либерализации визового режима.

Янукович анонсировал новый круглый стол с оппозицией на завтра.

Также, Президент назвал причину, по которой может отказаться от выборов 2015 года.

Путин выступил с итоговой пресс-конференцией

Президент Росиии Владимир Путин сегодня дал девятую "большую" пресс-конференцию. В ходе пресс-конференции обсуждались в том числе и вопрос недавних договоренностей с Украиной.

В частности, Путин пояснил, что кредит в $15 млрд Украине не является расточительством, и эти деньги вернутся, поскольку предоставляются Украине под проценты.

О скидках на газ, Путин отметил, что этот шаг является временным.

"Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить указанную цену и позволит работать глубже друг с другом", - сказал Путин.

Президент РФ пообещал помиловать Ходорковского в ближайшее время. Недавно Ходорковский написал прошение о помиловании.

Путин уклонился от вопроса о своем преемнике.

16 января Рада попытается принять бюджет-2014

Подготовка Комитетом по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Кабинета Министров Украины предложений к проекту закона и представления таких предложений на рассмотрение Верховной Рады до 10 часов 16 января 2014 года.