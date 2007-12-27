Ющенко неправильно поняли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не собирается ходить на каждое заседание правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на итоговой пресс-конференции.

“Я не собираюсь ходить на каждое заседание правительства”, - сказал Президент, отметив, что его неправильно поняли.

Президент будет появляться в Кабмине только во время рассмотрения общенациональных проблем: ”Мы исходим из того, что есть целый пакет вопросов, возникающие на каждом 2-3-м заседании правительства, которые относятся к вопросам общенациональной приоритетности, которые лучше акцептовать на заседании правительства с участием Президента и дать им политический и общественный толчок, чтобы они были полностью реализованы в стенах парламента или другим образом”.

По его словам, лучше сразу услышать мнение Президента при рассмотрении важного вопроса, чтобы потом не пришлось ветировать это решение. Это позволит процедурно сократить режим рассмотрения вопросов, “сделать это на одной площадке в одном месте”.

“Я дал обещание, что я там буду, и мы будем рационализировать работу правительства. Каждый понедельник с начала 2008 года будут проходить взаимные консультации между Президентом, премьером, председателем ВР в присутствии секретаря СНБО, совместно будет формироваться график заседаний СНБО, перечень вопросов, которые нуждаются в решении этим институтом. Этот вопрос ставился и предыдущим правительством Виктора ЯНУКОВИЧА, но сейчас все стороны нашли возможность так увидеть этот вопрос и мобилизоваться”, - сказал глава государства.