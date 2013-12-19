РФ не против ассоциации Украины с ЕС, но придется защищать экономику России - Путин

Об этом Путин сказал во время ежегодной пресс-конференции в Москве, сообщает РИА «Новости», онлайн-трансляцию которой можно посмотреть сейчас на сайте УНИАН.

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"Я вам как спортсмен-любитель могу сказать: здесь нужно немножко пошевелить мускулами, и все станет ясно. А что станет ясно? Вот вы здесь говорили про ассоциацию... Мы разве против ассоциации? Мы вообще не против ассоциации. Мы просто говорим, что мы вынуждены будем защищать свою экономику. Потому что распахнутые ворота сегодня в рамках зоны свободной торговли с Украиной - мы не можем их оставить в таком состоянии, если Украина распахнет свои ворота в сторону Евросоюза", - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве.