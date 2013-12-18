Около 10 тысяч человек митингуют на Майдане Независимости

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане функционируют полевые кухни, митингующие продолжают греться возле бочек с огнем.

По теме: Митингующие строят капитальные баррикады из арматуры и труб вокруг Майдана Незалежности

Со сцены выступают общественные деятели и народные депутаты от оппозиции с комментариями по поводу вчерашней встречи президентов Украины и России и достигнутых ими договоренностей.