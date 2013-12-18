Около 10 тысяч человек митингуют на Майдане Независимости
18:09, 18 декабря 2013Политика
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На столичном Майдане Незалежности находятся около 10 тыс. человек
Митингующие греются у бочек на Майдане
Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане функционируют полевые кухни, митингующие продолжают греться возле бочек с огнем.
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Со сцены выступают общественные деятели и народные депутаты от оппозиции с комментариями по поводу вчерашней встречи президентов Украины и России и достигнутых ими договоренностей.
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