Тимошенко считает, что власти выгодно затягивать дело ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Киевского районного суда Харькова сказал защитник Тимошенко Андрей Кожемякин.

“Она считает, что все, что сегодня происходит, то есть перенесение заседания суда, показывает, что это выгодно прокуратуре, власти, потому что власть и прокуратура заинтересованы в том, чтобы рассмотрения в этом суде никакого не было, потому что, конечно же, дело сфальсифицировано, и никаких доказательств сегодня не было показано, что Юлия Тимошенко в чем-то виновна”, - сказал Кожемякин.

В свою очередь, защитник Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что защита в очередной раз требовала закрыть дело в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления и ввиду того, что дело уже было закрыто Генеральной прокуратурой, и правомерность его закрытия подтвердил Верховный Суд Украины.

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Защитники также подчеркнули, что Тимошенко разрешила суду рассмотреть это ходатайство защиты в ее отсутствие, написав соответствующее заявление.

Власенко отметил, что если дело ЕЭСУ не будет закрыто, а будет рассматриваться повторно, это нарушит не только украинское, но и европейское законодательство.

Как сообщал УНИАН, 5 июля, в заседании Киевского районного суда Харькова по рассмотрению дела ЕЭСУ был объявлен перерыв до 16 августа.

Решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой, а также ее защитницы Евгении Тимошенко.