Эштон: Сербия выполнила все условия для переговоров о вступлении в ЕС

Глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон заявит завтра на заседании министров иностранных дел Евросоюза, что Сербия выполнила все основные условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Танюг», которое цитирует доклад Эштон.

«Призываю вас признать, что выполнены все основные пункты апрельского (Брюссельского) соглашения. Если вы согласны с этим утверждением, я надеюсь, вы согласитесь официально начать переговоры с Сербией на первой межправительственной конференция не позднее января 2014 года», - цитирует агентство выдержки из доклада Эштон.

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В этом документе говорится о прогрессе на пути урегулирования отношений с Косово, албанские власти которого в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии. В частности, с момента заключения Брюссельского соглашения о нормализации между Белградом и Приштиной были проведены местные выборы в крае с участием косовских сербов, а также достигнуты договоренности о работе полиции и пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Прогресс в урегулировании отношений между Сербией и Косово является одним из главных условий для сближения региона с Евросоюзом. Сербия с прошлого года является официальным кандидатом на вступление в ЕС. Страны-члены ЕС на основании доклада Эштон должны принять решение о сроках начала переговоров с Белградом о присоединении.