Экс-глава СБУ считает, что Украину спасет возвращение к Конституции 2004 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Смешко сказал во время выступления на заседании Стратегического дискуссионного клуба.

“Как выйти из ситуации? Как по мне, только возвращение к Конституции образца 2004 года, возвращение к парламентско-президентской республике”, - сказал он.

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Он также считает, что необходимо немедленно перейти к открытым партийным спискам и внести в избирательное законодательство этот элемент.

Кроме того, по убеждению Смешко, необходимо провести досрочные выборы в Верховную Раду на новой основе “с подходом к выборам 2015 года, где народ Украины скажет свое слово”.

Смешко считает, что новая власть должна построить три действительно независимые ветви власти и поставить силовой и правоохранительный сектор под контроль парламента, ограничив полномочия тех, кого назначает политическая сила, приходящая к власти и назначающая на эти должности, поскольку эта политическая сила имеет максимум 50% поддержки и не отвечает за все общество.