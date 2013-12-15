В Первомайске возле окружкома № 132 собрались около 500 человек - ОПОРА

Как сообщила корреспонденту УНИАН наблюдатель Гражданской сети ОПОРА Екатерина Вовченко, которая находится в окружкоме, люди продолжают прибывать.

«Среди них есть и нетрезвые. Оценить процентное соотношение с трезвыми не могу, но сама лично видела нетрезвых», - сказала наблюдатель.

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По ее словам, в том числе возле окружкома могут быть и пассажиры из 15 заблокированных автобусов, которых днем остановили на подъезде к Первомайску, поскольку между нардепами от Партии регионов, которые сопровождали колонну, и нардепами от ВО «Батькивщина», которые остановили транспорт с молодыми людьми спортивной внешности, была договоренность о том, что после 20.00, когда завершится голосование, автобусы могут продолжить путь.

В окружком пока что не поступила информация о явке на 184 участках, поскольку первоочередная задача участковых комиссий - это подсчет голосов.

Как сообщал УНИАН, утром возле здания окружной избирательной комиссии №132 собрались около 100 человек, которые выступают «за честные выборы».