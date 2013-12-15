По результатам экзит-пола на 194 округе побеждает Поплавский
22:39, 15 декабря 2013Политика
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По данным экзит-пола на довыборах в округе 194, что в г. Черкассы, побеждает независимый кандидат Михаил Поплавский» - сообщает Всеукраинская общественная организация "Передовые Правовые инициативы".
По данным социологов, "поющий ректор" побеждает на округе в Черкассах
Согласно данным экзит-пола, явка на 194 округе составила 45,5%.
Михаил Поплавский побеждает с результатом 55,6% голосов.
На втором месте Николай Булатецкий - 29,3%, отставая от лидера на 26,3%.
Третье место с результатом 3% занимает Александр Радуцкий. Другие кандидаты вместе набрали 12,1%.
Всего социологами опрошено 12700 человек электорального возраста, пришедших на участки. Опрос проводился методом интервью на выходе из 53 участков. Погрешность результата экзит-пола составляет 2,5%.
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