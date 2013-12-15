По результатам экзит-пола на 194 округе побеждает Поплавский

Согласно данным экзит-пола, явка на 194 округе составила 45,5%.

Михаил Поплавский побеждает с результатом 55,6% голосов.

На втором месте Николай Булатецкий - 29,3%, отставая от лидера на 26,3%.

Третье место с результатом 3% занимает Александр Радуцкий. Другие кандидаты вместе набрали 12,1%.

Всего социологами опрошено 12700 человек электорального возраста, пришедших на участки. Опрос проводился методом интервью на выходе из 53 участков. Погрешность результата экзит-пола составляет 2,5%.