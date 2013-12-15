Массовые мероприятия в центре Киева проходят без нарушений - МВД

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, на Майдане Незалежности находится около 10 тысяч человек.

Возле здания Верховной Рады, а также в Мариинском парке и Городском саду находится около 2 тысяч граждан.

Нарушений правопорядка не зарегистрировано.