Проект госбюджета на 2014 год уже готов - Арбузов

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью ТСН.

Комментируя заявление Комиссара ЕС по расширению и Европейской политике соседства Штефана Фюле о том, что ЕС приостанавливает работу над подготовкой к подписанию документа, Арбузов отметил, что Украина продолжает работу в направлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«Я хочу объяснить, как я это (заявление Фюле - УНИАН) понимаю. Во-первых, в его заявлении была такая информация, что ЕС требует гарантий, что Украина будет подписывать это соглашение. Но именно создание трех рабочих групп, которые мы создали на последней встрече, - это и есть гарантия того, что мы продолжаем работу и готовимся к подписанию… Для нас это важно, и мы идем к подписанию. И Президент недавно подтвердил, что наша цель – это подписание, и мы готовимся к этому», - отметил Арбузов.

«Я думаю, что на следующей встрече, когда она произойдет, мы будем объяснять нашу ситуацию и будем обсуждать конкретные вещи, которые отработали подгруппы (рабочих групп – УНИАН)», - сказал Арбузов.

Он также отметил, что на сегодняшний день обсуждаются вопрос размера компенсаций Украине со стороны ЕС, а также форма их предоставления.

”На возвратной основе, на безвозвратной, какая сумма нужна - все это выяснится во время обсуждения. Для этого мы снова поедем в Брюссель, отработаем и выйдем на эту сумму - выйдем вместе”, - отметил Абузов.

Кроме того, по его словам, в ходе переговоров с представителями ЕС будет обсуждаться вопрос о предоставлении кредита Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, вызвавшее волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

Сегодня, 15 декабря, Комиссар ЕС по расширению и Европейской политике соседства Фюле написал в Twitter: ”Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой преданности подписанию (соглашения). Работа приостановлена, ответа не получил”.