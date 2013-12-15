В милиции насчитали 35 тысяч участников митингов в Киеве

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на Майдане Незалежности находится около 20 тысяч человек, в Мариинском парке, где проходит акция в поддержку политики Президента Украины Виктора Януковича - около 15 тысяч.

Нарушений общественного порядка не зафиксировано.