В милиции насчитали 35 тысяч участников митингов в Киеве

13:09, 15 декабря 2013
Политика
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На это время в митингах в Киеве принимает участие около 35 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на Майдане Незалежности находится около 20 тысяч человек, в Мариинском парке, где проходит акция в поддержку политики Президента Украины Виктора Януковича - около 15 тысяч.

Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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