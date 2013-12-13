Около 4 тысяч митингующих продолжают акцию протеста на Майдане

Правоохранители не зарегистрировали ни одного грубого правонарушения, связанного с проведением массовых мероприятий в центре столицы, сообщает МВД.

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По информации Оперативного штаба МВД Украины, наибольшее скопление людей, как и раньше, находится на Майдане Независимости. Сейчас там находится почти 4 тысячи граждан.

В МВД уточнили, что в ночное время правопорядок в Киеве обеспечивало почти 1900 правоохранителей.