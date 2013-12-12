СМИ: Российскому политику Немцову запретили въезд в Украину
20:58, 12 декабря 2013Политика
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Российском оппозиционному политику Борису Немцову запретили въезд в Украину
Бориса Немцова не пустили в Украину
Об этом ему сказали прямо в киевском аэропорту, сообщает Украинская Правда.
Согласно информации издания, Служба безопасности Украины не объяснила причину, по которой Немцову отказали во въезде, и не уточнила, как долго этот запрет продлится.
Напомним, ранее, 2 декабря, Бориса Немцова задержали в Москве за несанкционированную акцию в поддержку Евромайдана.
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