Количество пострадавших в ночной зачистке Майдана возросло до 44
20:41, 11 декабря 2013Политика
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По состоянию на 18 часов 11 декабря к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 44 человека, пострадавшие в результате ночных событий в центре столицы
В столкновениях на Евромайдане пострадали 44 человека
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения, 20 человек были госпитализированы (11 милиционеров и 9 митингующих).
В целом в городских больницах, которые подчинены Департаменту, сейчас находятся 53 человека.
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По данным КГГА, среди госпитализированных людей в тяжелом состоянии нет.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11.00 после ночной попытки разгона Майдана за медицинской помощью обратились 30 человек, из которых 15 были госпитализированы.
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии 15-03.
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