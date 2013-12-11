Количество пострадавших в ночной зачистке Майдана возросло до 44

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения, 20 человек были госпитализированы (11 милиционеров и 9 митингующих).

В целом в городских больницах, которые подчинены Департаменту, сейчас находятся 53 человека.

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По данным КГГА, среди госпитализированных людей в тяжелом состоянии нет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11.00 после ночной попытки разгона Майдана за медицинской помощью обратились 30 человек, из которых 15 были госпитализированы.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии 15-03.