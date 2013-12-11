Быть Майдану мирным или кровавым, решает Минюст - УДАР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДАРа.

«Если Лукаш не будет обращаться к МВД с просьбой помочь освободить улицы и помещения, где находятся митингующие, силовики публично заявили, что не будут выводить милиционеров на улицы и не будут применять силы к митингующим», - подчеркнули в УДАРе.

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При этом в партии отметили, что «это значит, что сегодня министр юстиции имеет шанс остановить произвол, или запачкать руки в крови». «Если исполнительная служба вопреки закону ночью обратится к силовикам, министр юстиции будет разделять ответственность за силовой разгон Майдана», - отметили в партии.

В партии напомнили, что в соответствии с законом об исполнительном производстве, исполнение судебных решений с 10 вечера до 6 утра запрещено.