Быть Майдану мирным или кровавым, решает Минюст - УДАР
В партии УДАР убеждены, что решение о том, будет ли Евромайдан мирной или замешен на крови, зависит от министра юстиции Елены Лукаш, ведь исполнительная служба, которой все время "прикрывает" свои действия МВД, подчиняется Министерству юстиции
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДАРа.
«Если Лукаш не будет обращаться к МВД с просьбой помочь освободить улицы и помещения, где находятся митингующие, силовики публично заявили, что не будут выводить милиционеров на улицы и не будут применять силы к митингующим», - подчеркнули в УДАРе.
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При этом в партии отметили, что «это значит, что сегодня министр юстиции имеет шанс остановить произвол, или запачкать руки в крови». «Если исполнительная служба вопреки закону ночью обратится к силовикам, министр юстиции будет разделять ответственность за силовой разгон Майдана», - отметили в партии.
В партии напомнили, что в соответствии с законом об исполнительном производстве, исполнение судебных решений с 10 вечера до 6 утра запрещено.