Аэропорт "Киев" в Жулянах "заминировали", идет эвакуация

Об этом пресс-служба сообщила на официальной странице аэропорта в Facebook.

"Из терминалов аэропорта "Киев" эвакуируют пассажиров и персонал - причина анонимный звонок о заминировании. Информация проверяется. Обстановка спокойная. Большая вероятность ложной тревоги в связи с тревожной ситуацией в стране", - говорится в сообщении.