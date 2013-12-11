Аэропорт "Киев" в Жулянах "заминировали", идет эвакуация
15:56, 11 декабря 2013Политика
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В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) происходит эвакуация пассажиров и персонала в связи с поступившим сообщением о заминировании
Об этом пресс-служба сообщила на официальной странице аэропорта в Facebook.
"Из терминалов аэропорта "Киев" эвакуируют пассажиров и персонал - причина анонимный звонок о заминировании. Информация проверяется. Обстановка спокойная. Большая вероятность ложной тревоги в связи с тревожной ситуацией в стране", - говорится в сообщении.
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