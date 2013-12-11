Вчера в Донецке молились, чтобы Янукович «услышал украинский народ»

В Донецке возле памятника Т. Шевченко, не смотря на сильный ветер и почти на 10-градусный мороз, вечером прошел очередной митинг в поддержку киевского Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пришли на акцию с большим флагом Евросоюза.

Акция началась с исполнения Гимна Украины и молитвы. Но митингующие молились за президента Виктора Януковича, чтобы он вспомнил об украинцах, об их нуждах, требованиях, их чаяних, чтобы «услышал свой народ».

Затем в режиме «свободного микрофона» выступали все желающие, которые пришли на акцию, выражая свою солидарность с теми, кто сегодня в Киеве на Евромайдане «отвоевывают наше право жить в свободной европейской Украине».

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