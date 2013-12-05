На Евромайдане в Донецке требовали отставки Президента и правительства

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Т. Шевченко сегодня, 5 декабря, около 18.00 опять собралось около 100 человек, участников местного Евромайдана. Люди пришли с многочисленными флагами Украины и с партийными флагами «Удара», «Свободы», «Батькивщины» и начали акцию с исполнения гимна Украины, а также молитвы за Украину.

Все, кто пришли на акцию, заявили о своей солидарности с митингующими в Киеве, подчеркнув, что поддерживают их требования отставки Президента Украины Виктора Януковича и Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Николаем Азаровым.

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Выступающие на митинге объявили, что с завтрашнего дня здесь, возле памятника Т. Шевченко, в течение дня будет дежурить местный активист, который будет принимать продукты, теплые вещи и лекарства для отправки митингующим на Евромайдан в Киев.