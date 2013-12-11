Церковь осудила новое нападение на Майдан

Представители духовенства отреагировали на события в ночь на среду на Майдане в Киеве. Вскоре после того, как началось «зачистки» правоохранителями центра Киева от баррикад митингующих, на территории Михайловского Златоверхого монастыря (УПЦ Киевского патриархата) забили в колокола .

Кроме того, реакцию на «расчистку» Майдана распространил в своем заявлении Синод Украинской греко-католической церкви, передает Радио «Свобода».

«Мы глубоко обеспокоены действиями силовых структур на Майдане под покровом ночи. Мы осуждаем действия , которые направлены на ограничение гражданских прав, включая свободу выражения и мирного волеизъявления граждан Украины. Мы заявляем о нашей поддержке и солидарности со всеми, которые на Майдане свидетельствуют о достоинстве свою своих ближних и своего народа. Мы решительно поддерживаем мирный характер этого общественного собрания и заявляем о неприятии любого вида насилия», - говорится в заявлении Синода УГКЦ.

Милиция начала штурмовать баррикад Евромайдана около часа ночи. Освобождена территория возле Киевской мэрии, большая часть Крещатика и улица Институтская.

В помещении КГГА продолжают оставаться люди, сейчас эпицентр событий - у Дома профсоюзов, где митингующие препятствуют правоохранителям войти в здание.