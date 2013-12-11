США выразили отвращение к решению власти штурмовать Майдан
05:53, 11 декабря 2013Политика
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США выразили отвращение по поводу решения власти применить силу к мирному протесту в Киеве ночью со вторника на среду.
Такое заявление госсекретаря США Керри распространил офис официального представителя.
США выражают глубокое отвращение по решению украинской власти предпочесть Беркут, бульдозер, палки, а не уважать демократические права и человеческое достоинство в ответ на мирный протест.
"Такой ответ не является приемлемой и не идет демократии", - говорится в заявлении, сообщает Украинская правда.
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