США выразили отвращение к решению власти штурмовать Майдан

05:53, 11 декабря 2013
Политика
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США выразили отвращение по поводу решения власти применить силу к мирному протесту в Киеве ночью со вторника на среду.

Такое заявление госсекретаря США Керри распространил офис официального представителя.

США выражают глубокое отвращение по решению украинской власти предпочесть Беркут, бульдозер, палки, а не уважать демократические права и человеческое достоинство в ответ на мирный протест.

"Такой ответ не является приемлемой и не идет демократии", - говорится в заявлении, сообщает Украинская правда.

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