США выразили отвращение к решению власти штурмовать Майдан

Такое заявление госсекретаря США Керри распространил офис официального представителя.

США выражают глубокое отвращение по решению украинской власти предпочесть Беркут, бульдозер, палки, а не уважать демократические права и человеческое достоинство в ответ на мирный протест.

"Такой ответ не является приемлемой и не идет демократии", - говорится в заявлении, сообщает Украинская правда.