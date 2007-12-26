Ющенко считает, что Украина заплатила слишком дорогую цену за ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не подвергать ревизии договоренности, достигнутые в ходе переговоров по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с заключительным словом на расширенном заседании Кабинета министров.

Президент попросил членов правительства, депутатов, должностных лиц консолидировать свои усилия и сделать все возможное, чтобы на заседании Генерального совета ВТО в феврале 2008 года Украина приобрела членство в этой организации. В этом контексте он попросил бывшего первого вице-премьера Николая АЗАРОВА закончить начатую им работу в этом направлении.

Говоря о недопустимости ревизии уже достигнутых договоренностей, В.ЮЩЕНКО отметил: «Мы заплатили слишком дорогую цену, чтобы политизировать сегодня этот вопрос».

Большое внимание Президент уделил вопросу уплаты НДС для сельхозпредприятий (ВТО требует ввести НДС для аграриев – УНИАН).

В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо ответственно подойти к этому вопросу и решить его на уровне закона, чтобы это не стало препятствием для вступления Украины в ВТО.