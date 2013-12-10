Вопросы, которые выносятся на Майдане, должны решаться не там - Кравчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший Президент Украины Леонид Кравчук во время круглого стола относительно поиска путей выхода из сложившегося политического кризиса, который проходит в Национальном дворце «Украина».

«Я не был на Майдане ни сейчас, ни в 2004 году. Не потому что я не уважаю Майдан. Я уважаю людей, которые стоят на Майдане. Я слушаю их, слежу за происходящим. Но те вопросы, которые выносятся на Майдане, там не должны решаться. Они решаются либо Верховной Радой, либо народом. Это вопрос власти, и это определено Конституцией», - подчеркнул Кравчук.

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Он отметил, что в вопросах, касающихся власти в стране, необходимо, прежде всего, руководствоваться нормами Конституции.

«Майдан дает сигналы, дает предложения», - добавил экс-Президент.