Вопросы, которые выносятся на Майдане, должны решаться не там - Кравчук

16:34, 10 декабря 2013
Политика
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Майдан не может решать вопросы, касающиеся власти в Украине

Кравчук: Майдан дает сигналы, дает предложения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший Президент Украины Леонид Кравчук во время круглого стола относительно поиска путей выхода из сложившегося политического кризиса, который проходит в Национальном дворце «Украина».

«Я не был на Майдане ни сейчас, ни в 2004 году. Не потому что я не уважаю Майдан. Я уважаю людей, которые стоят на Майдане. Я слушаю их, слежу за происходящим. Но те вопросы, которые выносятся на Майдане, там не должны решаться. Они решаются либо Верховной Радой, либо народом. Это вопрос власти, и это определено Конституцией», - подчеркнул Кравчук.

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Он отметил, что в вопросах, касающихся власти в стране, необходимо, прежде всего, руководствоваться нормами Конституции.

«Майдан дает сигналы, дает предложения», - добавил экс-Президент.

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