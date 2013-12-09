В Штаб национального сопротивления пришел регионал Лукьянов
23:40, 09 декабря 2013Политика
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В Штаб национального сопротивления пришел народный депутат Украины от Партии регионов Владислав Лукьянов.
Как передает корреспондент УНИАН, в коридоре вокруг него скопилось большое количество активистов и оппозиционных депутатов, в частности депутаты от УДАРа Сергей Куницын и Виктор Чумак.
На вопрос журналистов Лукьянов сообщил, что пришел сюда по приглашению Чумака.
Сейчас Лукьянов и Чумак пошли в один из кабинетов в помещении штаба.
Также работники штаба только что пытались прогнать из этой части коридора журналистов.
Толпа пока до сих пор не разошлась.
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