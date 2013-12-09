В Штаб национального сопротивления пришел регионал Лукьянов

Как передает корреспондент УНИАН, в коридоре вокруг него скопилось большое количество активистов и оппозиционных депутатов, в частности депутаты от УДАРа Сергей Куницын и Виктор Чумак.

На вопрос журналистов Лукьянов сообщил, что пришел сюда по приглашению Чумака.

Сейчас Лукьянов и Чумак пошли в один из кабинетов в помещении штаба.

Также работники штаба только что пытались прогнать из этой части коридора журналистов.

Толпа пока до сих пор не разошлась.