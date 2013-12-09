Возле КГГА ситуация спокойная, бойцов "Беркута" и ВВ вблизи нет

Как передает корреспондент УНИАН, бойцов спецподразделения «Беркут» и Внутренних войск вблизи здания нет.

В то же время люди продолжают находиться возле улицы Богдана Хмельницкого, где ранее были поставлены автобусы с «Беркутом». Здесь активных движений со стороны «Беркута» также не наблюдается.

Как сообщал УНИАН, митингующие в КГГА с утра приготовились к штурму здания бойцами «Беркута».