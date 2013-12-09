Парламент Крыма: Майдан становится неуправляемым

Об этом говорится в обращении к крымчанам, текстом которого располагает УНИАН.

«Этот акт вандализма показывает, что майдан становится неуправляемым и что его участники забыли о декларируемой ими ранее приверженности европейским ценностям. "Евроинтеграторы" напоминают сегодня полчища варваров, захвативших цивилизованный город и пытающихся установить в нем свои порядки», - говорится в обращении.

Совет Крыма также осудил призывы оппозиции к остановке предприятий и общенациональной забастовке. «(Это) не что иное, как попытка разрушить отечественную экономику и финансовую систему. Их принцип - "чем хуже, тем лучше". Их задача – спровоцировать кровопролитие, погрузить страну в хаос разрушительного и ожесточенного противостояния. Их тактика – информационный террор и оболванивание народа Украины», - считают в парламенте Крыма.

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«К сожалению, позиция европейских чиновников, которые пытаются принудить нашу страну к форсированной евроинтеграции, не способствует урегулированию нынешнего кризиса. Игнорируя мнение большинства населения Украины и открыто поддерживая митингующих, они тем самым подталкивают их к противостоянию с легитимной властью», - добавил президиум.

ВС Крыма просит крымчан «не поддаваться на провокации, взвешенно оценивать происходящие события, чтобы не стать игрушкой в руках нечистоплотных политиков».

«Призываем облеченных доверием народа депутатов местных советов автономии публично выступить в поддержку конституционного строя, против насилия и анархии», - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря группа лиц в масках снесла и разбила памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали файеры и бросали дымовые шашки.