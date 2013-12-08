Симоненко вспомнил о Боге, комментируя снос памятника Ленину

"Мы не будем требовать наказания для тех, кого уже бог наказал. А бог уже наказал тех, кто совершил этот акт вандализма, лишив их разума. В конце концов, это лишь несознательные исполнители того сценария, который сейчас навязывают Украине американские инструкторы и их сербские помощники", - заявил лидер КПУ Петр Симоненко, пишет "Сегодня".

"Но вина лежит не только на них. Мы с самого начала предлагали провести референдум, чтобы избежать кровавых столкновений между сторонниками разных путей интеграции, но вы помните, кто не давал провести нам инициативные собрания. И нынешний кризис - прямое последствие тех событий", - отметил Симоненко.

"Что касается памятника, мы обязательно его восстановим, когда все успокоится. Я благодарен Михаилу Добкину за его инициативу,уверен, что она будет учтена. А тем, кто сносил памятник, я бы посоветовал почитать Ленина. Сочинения Владимира Ильича - вторые в мире по издаваемости после Библии. Их печатают потому, что Ленин еще сто лет назад дал ответы на все вопросы, которыми задаются и сторонники, и противники Майдана", - заявил лидер КПУ Петр Симоненко.