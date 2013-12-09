Батькивщина собирается пикетировать дом Попова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", "пикетчики обвиняют Попова в создании предпосылок для силового нападения на мирный Евромайдан через его обращение в органы МВД относительно установки елки и катка и через инициированные им заявления в суд относительно запрещения использования участниками мирных протестов помещений Киевсовета/КГГА".

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Организаторы пикета – Киевская «Батькивщина» совместно с участниками Евромайдана.