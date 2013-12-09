Батькивщина собирается пикетировать дом Попова
16:51, 09 декабря 2013Политика
1626
Во вторник, 10 декабря, в 7:00 состоится пикетирование дома, в котором живет председатель КГГА Александр Попов
В Батькивщине хотят пикетировать дом Попова
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", "пикетчики обвиняют Попова в создании предпосылок для силового нападения на мирный Евромайдан через его обращение в органы МВД относительно установки елки и катка и через инициированные им заявления в суд относительно запрещения использования участниками мирных протестов помещений Киевсовета/КГГА".
По теме: На Майдане решили расширить периметр блокирования правительственных учреждений
Организаторы пикета – Киевская «Батькивщина» совместно с участниками Евромайдана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter