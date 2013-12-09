Одесский Евромайдан вырос до 500 человек (видео)

Одесские евроактивисты на Приморском бульваре исполнили гимн Украины под дружное одобрение священнослужителей, которые тоже пришли к Дюку, пишет "Сегодня".

На акцию вышло много людей, большинство из которых - опытные активисты, политические деятели и студенты. Много пришло людей и старшего поколения. После выступления священнослужителей, активисты одесского Евромайдана исполнили гимн Украины и слушали музыку в исполнении народных мастеров.