Одесский Евромайдан вырос до 500 человек (видео)
14:31, 09 декабря 2013Политика
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На Евромайдан в Одессе пришли священнослужители, студенты, пенсионеры и политические активисты.
Одесские евроактивисты на Приморском бульваре исполнили гимн Украины под дружное одобрение священнослужителей, которые тоже пришли к Дюку, пишет "Сегодня".
На акцию вышло много людей, большинство из которых - опытные активисты, политические деятели и студенты. Много пришло людей и старшего поколения. После выступления священнослужителей, активисты одесского Евромайдана исполнили гимн Украины и слушали музыку в исполнении народных мастеров.
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