Люди пытаются не пустить Беркут на Майдан со стороны метро Театральная
13:47, 09 декабря 2013Политика
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Порядка тысячи митингующих перекрыли Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого.
В центр Киева стягивают силы правоохранителей
Как передает корреспондент УНИАН, люди окружили автобусы, в которых подъехали бойцы спецподразделения «Беркут».
Они пытаются таким образом не допустить «беркут» к КГГА и на Майдан Незалежности.
Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягивают силы правоохранителей, машины скорой помощи и тяжелую снегоуборочную технику. Митингующие в зданиях КГГА и Доме профсоюзов готовятся к штурму.
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