Люди пытаются не пустить Беркут на Майдан со стороны метро Театральная

13:47, 09 декабря 2013
Политика
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Порядка тысячи митингующих перекрыли Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

В центр Киева стягивают силы правоохранителей

Как передает корреспондент УНИАН, люди окружили автобусы, в которых подъехали бойцы спецподразделения «Беркут».

Они пытаются таким образом не допустить «беркут» к КГГА и на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягивают силы правоохранителей, машины скорой помощи и тяжелую снегоуборочную технику. Митингующие в зданиях КГГА и Доме профсоюзов готовятся к штурму.

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