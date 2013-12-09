Люди пытаются не пустить Беркут на Майдан со стороны метро Театральная

Как передает корреспондент УНИАН, люди окружили автобусы, в которых подъехали бойцы спецподразделения «Беркут».

Они пытаются таким образом не допустить «беркут» к КГГА и на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягивают силы правоохранителей, машины скорой помощи и тяжелую снегоуборочную технику. Митингующие в зданиях КГГА и Доме профсоюзов готовятся к штурму.