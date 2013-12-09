Священники на Майдане начали читать молитву

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас священник читает молитву со сцены. Молитва звучит на весь центр Киева.

Перед этим народный депутат Андрей Парубий попросил людей не расходиться с Майдана и сохранять спокойствие.

Одновременно Митингующие укреплять внешний периметр Майдана, вывешивают на баррикадах украинские и европейские флаги.

Милиция перекрыла автобусами улицы вокруг Майдана Независимости.

Одновременно входы в метро на некоторых выходах , через который может выйти "Беркут", по сообщению некоторых СМИ, остается незащищенным .

Так, у выхода Доме профсоюзов начали строить баррикаду на выходе из перехода.

В то же время на Майдане Независимости остается много женщин, есть дети.