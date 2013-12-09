Священники на Майдане начали читать молитву
13:30, 09 декабря 2013Политика
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На окруженном войсками и бойцами спецпидроздлив милиции Майдане Независимости священники читают молитвы.
Священники на Майдане / Фото: Твиттер
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас священник читает молитву со сцены. Молитва звучит на весь центр Киева.
Перед этим народный депутат Андрей Парубий попросил людей не расходиться с Майдана и сохранять спокойствие.
Одновременно Митингующие укреплять внешний периметр Майдана, вывешивают на баррикадах украинские и европейские флаги.
Милиция перекрыла автобусами улицы вокруг Майдана Независимости.
Одновременно входы в метро на некоторых выходах , через который может выйти "Беркут", по сообщению некоторых СМИ, остается незащищенным .
Так, у выхода Доме профсоюзов начали строить баррикаду на выходе из перехода.
В то же время на Майдане Независимости остается много женщин, есть дети.
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