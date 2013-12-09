"Беркут" заблокировал Майдан со стороны улицы Костельной
13:11, 09 декабря 2013Политика
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«Беркут» заблокировал Майдан Незалежности со стороны улицы Костельной
Люди стараются блокировать продвижение "Беркута" / Фото : Андрей Пышный / facebook.com
"Беркут" заблокировал Майдан Незалежности со стороны улицы Костельной.
Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности, на пересечении улиц Михайловской и Костельной спиной к митингующим в шеренгу выстроился отряд «беркута».
Митингующие заблокировали вход и выход в палаточный лагерь по улице Михайловская.
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К отряду беркута вышел лидер фракции УДАР Виталий Кличко.
Он призывает митингующих выстроиться в живую цепь на пересечении улиц Михайловской и Костельной для препятствования прорыву отряда «беркута».
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