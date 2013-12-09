"Беркут" заблокировал Майдан со стороны улицы Костельной

"Беркут" заблокировал Майдан Незалежности со стороны улицы Костельной.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности, на пересечении улиц Михайловской и Костельной спиной к митингующим в шеренгу выстроился отряд «беркута».

Митингующие заблокировали вход и выход в палаточный лагерь по улице Михайловская.

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К отряду беркута вышел лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

Он призывает митингующих выстроиться в живую цепь на пересечении улиц Михайловской и Костельной для препятствования прорыву отряда «беркута».