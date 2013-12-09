Митингующие приготовились к штурму Киевсовета

Митингующие в Киевской городской государственной администрации приготовились к штурму здания правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие начали покидать залы заседаний и колонный зал, взяв с собой дубинки и шлемы.

Они группируются на первом этаже и на улице. Штурм пока что не начался, но протестующие в полной готовности, потому что, по некоторой информации, возле КГГА появилась колонна бойцов «Беркута». Стоит отметить, что на данный момент в здании КГГА немного людей, около 100-150.

Как сообщалось, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против украинской власти, которая приняла решение приостановить ассоциацию с ЕС.

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1 декабря активисты Евромайдана зашли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходят Общие собрания киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

5 декабря представители Государственной исполнительной службы зачитали участникам акций протеста, которые находятся в здании КГГА, решение суда. В частности, митингующие обязаны добровольно освободить помещение КГГА.

В милиции добавили, что митингующие должны в течение пяти дней выполнить это решение суда.

5 декабря и.о. начальника столичного главка милиции Валерий Мазан заявил, что милиция жестко будет действовать, если митингующие не будут освобождать захваченных админзданий в Киеве.