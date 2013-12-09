Яценюк призвал всех “защищать Майдан” от разгона
13:14, 09 декабря 2013Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк призвал всех “защищать Майдан” от разгона.
Яценюк призвал всех “защищать Майдан” от разгона
Как передает корреспондент УНИАН, он срочно вышел на брифинг в Штабе национального сопротивления.
Яценюк отметил, что перекрыты все станции метро в центре города. К центру движутся бойцы “Беркута” и Внутренние войска.
Яценюк обратился к журналистам, чтобы все вышли на улицу, потому что “сейчас мы будем защищать наш Майдан”.
Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности, на пересечении улиц Михайловской и Костельной спиной к митингующим в шеренгу выстроился отряд «беркута». Митингующие заблокировали вход и выход в палаточный лагерь по улице Михайловская.
В свою очередь, митингующие в Киевской городской государственной администрации приготовились к штурму здания правоохранителями.
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