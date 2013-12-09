Колонна спецназовцев успешно добралась до центра Киева

В интернете появились фото и видео колонны спецназовцев, которые едут в Киев.

По фотографии, сделанной на Бессарабской площади, видно, что по крайней мере часть колонны успешно добралась центра столицы.

В колонне ехали 17 транспортных средств.

Как сообщалось ранее, оппозиционные депутаты заявляли об остановке автоколонны после того, как она уехала из Василькова, а также о возвращении части колонны обратно в Васильков.