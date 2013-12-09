Колонна спецназовцев успешно добралась до центра Киева
12:29, 09 декабря 2013Политика
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В колонне ехали 17 транспортных средств.
Новые спецназовцы прибыли в Киев / Фото: Facebook
В интернете появились фото и видео колонны спецназовцев, которые едут в Киев.
По фотографии, сделанной на Бессарабской площади, видно, что по крайней мере часть колонны успешно добралась центра столицы.
В колонне ехали 17 транспортных средств.
Как сообщалось ранее, оппозиционные депутаты заявляли об остановке автоколонны после того, как она уехала из Василькова, а также о возвращении части колонны обратно в Васильков.
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