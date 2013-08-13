Сообщение о заминировании банка в центре Москвы оказалось ложным

Сегодня днем неизвестный сообщил в службу «02» о заложенном взрывном устройстве в банке, расположенном в доме 27 на Каланчевской улице. После этого сотрудники МЧС вместе с администрацией заведения провели эвакуацию более двух тысяч человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Кинологи обследовали здание. Никаких взрывчатых и других опасных предметов не обнаружено», - сказал источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, полиция принимает меры для поиска и задержания лже-террориста.