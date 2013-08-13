Сообщение о заминировании банка в центре Москвы оказалось ложным
14:44, 13 августа 2013Политика
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Полиция не нашла в здании «Альфа-Банка» никаких взрывных устройств, сотрудники финансового учреждения возвращаются на рабочие места.
Сообщение о заминировании банка оказалось ложным / Фото: itar-tass.com
Сегодня днем неизвестный сообщил в службу «02» о заложенном взрывном устройстве в банке, расположенном в доме 27 на Каланчевской улице. После этого сотрудники МЧС вместе с администрацией заведения провели эвакуацию более двух тысяч человек, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Кинологи обследовали здание. Никаких взрывчатых и других опасных предметов не обнаружено», - сказал источник в правоохранительных органах столицы.
По его словам, полиция принимает меры для поиска и задержания лже-террориста.
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