Автобусы со спецназовцами вернулись в Васильков - Кужель

Народный депутат от “Батькивщины” Александра Кужель утверждает, что депутатам удалось вернуть в Васильков автобусы со спецназовцами, которые ранее прорвались сквозь кордон активистов и двинулись в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге комендантов Майдана Незалежности в Штабе национального сопротивления.

“Группа народного депутата Пышного повернула назад автобусы, которые прорвались из Василькова, и возвращаются на место”, - сказала Кужель.

В свою очередь очевидцы сообщили УНИАН, что на базу в Васильков вернулась лишь часть транспорта с правоохранителями.

По словам очевидцев, часть автобусов со спецназовцами доехала в Киеве до метро «Печерская», где они вышли из автобусов и сейчас следуют по бульвару Леси Украинка в сторону Бессарабской площади.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, колонна спецназовцев МВД, которую несколько дней блокировали активисты на территории воинской части в городе Васильков, выехала за территорию части и двинулась на Киев.

По словам активистов, транспорт со спецназовцами «прорвался» через кордон митингующих. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД.

Впоследствии народный депутат от «УДАРа» Тарас Кутовый заявил, что автобусы со спецназовцами, которые прорвали блокаду в Василькове, уже заехали в Киев.

«Теперь автобусы уже находятся в районе метро Дружбы народов. Остановить их невозможно. Автобусы сопровождают машины ГАИ. В колонне едет 18 единиц военной техники», - сказал Кутовый.