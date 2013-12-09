Яценюк обещает пропускать на работу "пеших" чиновников правительственного квартала

00:52, 09 декабря 2013
Политика
8394 0

В понедельник чиновники смогут проходить через границу митингующих к правительственному кварталу, но пешком.

Об этом заявил председатель фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк, передает пресс-служба партии.

"Мы приняли следующее решение: это пешая зона, поэтому, если хотят приходить – пусть приходят. Как это за государственные средства ездить на машинах? Пусть ходят пешком, дышат воздухом и работают на европейское государство", - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН,  8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.

”С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал”, - сказал лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, выступая на Народном вече в Киеве.

Он также добавил: ”Ежедневно мы будем пикетировать по еще одному учреждению. Мы расширяем свою акцию”.

После этого первый заместитель лидера партии ”Батькивщина” Александр Турчинов призвал митингующих разбить палатки в правительственном квартале.

Баррикады и палатки митингующие соорудили возле Кабинета министров, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шелковичная, на которых также установлены палатки и блокпосты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter