Яценюк обещает пропускать на работу "пеших" чиновников правительственного квартала
В понедельник чиновники смогут проходить через границу митингующих к правительственному кварталу, но пешком.
Об этом заявил председатель фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк, передает пресс-служба партии.
"Мы приняли следующее решение: это пешая зона, поэтому, если хотят приходить – пусть приходят. Как это за государственные средства ездить на машинах? Пусть ходят пешком, дышат воздухом и работают на европейское государство", - подчеркнул Яценюк.
Как сообщал УНИАН, 8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.
”С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал”, - сказал лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, выступая на Народном вече в Киеве.
Он также добавил: ”Ежедневно мы будем пикетировать по еще одному учреждению. Мы расширяем свою акцию”.
После этого первый заместитель лидера партии ”Батькивщина” Александр Турчинов призвал митингующих разбить палатки в правительственном квартале.
Баррикады и палатки митингующие соорудили возле Кабинета министров, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шелковичная, на которых также установлены палатки и блокпосты.