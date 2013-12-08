Попов назвал «вандализмом» снос памятника Ленину в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс - службе КГГА, по его словам, решение о сносе любого памятника на территории Киева может принимать только территориальная община или уполномоченный им Киевсовет.

«Демонстрируя приверженность европейским демократическим ценностям, недопустимо демонстрировать правовой нигилизм. То, что произошло на Бессарабской площади - ни что иное, как вандализм. И он не имеет ничего общего с демократией», - считает Попов.

Он также призвал участников массовых акций с уважением относиться к имуществу территориальной общины города не ломать уличные и парковые мебель и сооружения, не портить объекты благоустройства.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря группа молодых людей в масках уничтожила памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко. Памятник был установлен в 1946 и охранялся государством.

Между тем оппозиция заявила, что не принимала никакого решения по памятнику вождю мирового пролетариата.

«Никакого решения по памятнику Ленина не принималось в Штабе национального сопротивления. Этот вопрос вообще не обсуждался», - подчеркнул лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

Лидер ВО ”Свобода” Олег Тягнибок назвал « бессмысленным самоубийством» свержения памятника Ленину в Киеве.

В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в комментарии журналистам отмети: ”Я думаю, что Ленин упал от зависти. Знаете почему? Он сделал одну революцию, а Янукович две”.